Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar o Cennetlerde astarları ipekten döşeklere kurulurlar. İki Cennetin meyveleri ise onların yanı başındadır. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? Rahman Sûresi: 54-55 HADİS: İlim öğrenmeye çalışanın rızkına Allah kefil olmuştur. Camiü’s-Sağir, No: 8838

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