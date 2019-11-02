Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar mücevherle işlenmiş koltuklardadır. O koltuklarda karşılıklı kurulurlar. Vakıa Sûresi: 15-16 HADİS: Kim günde yüz defa “Sübhanellahi ve bihamdihî” (Allah’a hamdederek O’nu her türlü noksan sıfatlardan tehzih ederim) derse, günahları deniz köpükleri kadar dahi olsa dökülür. Camiü’s-Sağir, No: 8898

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