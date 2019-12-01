Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Gördünüz mü içtiğiniz suyu? Onu buluttan siz mi indiriyorsunuz, yoksa Biz miyiz indiren? Vakıa Sûresi: 68-69 HADİS: Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse bir Müslümanı kesinlikle korkutmasın. Camiü’s-Sağir, No: 8981

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