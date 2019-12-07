Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Şüphesiz bu, dünyada ve âhirette faydası pek çok, Allah katında şerefli bir Kur’ân’dır. Vakıa Sûresi: 77 HADİS: Başkalarına karşı büyüklenmek için bir elbise giyene Allah Kıyamet günü ona benzer bir elbise giydirir, sonra da Cehennem ateşiyle tutuşturur. Camiü’s-Sağir, No: 9004

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