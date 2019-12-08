Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O Levh-i Mahfuzda korunmuştur. Ona tertemiz olanlardan başkası dokunamaz. Vakıa Sûresi: 78-79 HADİS: Namazı kendisini hayâsızlık ve kötülüklerden alıkoymayan kimse bu namazla Allah’tan sadece uzaklığını arttırmış olur. Camiü’s-Sağir, No: 9014

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