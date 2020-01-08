Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kim Allah’ın yolundan yüz çevirirse, muhakkak ki Allah ganîdir, kimsenin bağışına ihtiyacı yoktur; her türlü övgüye lâyık olan da O’dur.

Hadîd Sûresi: 24-2

HADİS:

Medine İslâmın kubbesi, iman yurdu ve hicret diyarı ve helâl ile haram hükümlerinin tesbit edildiği yerdir.

Camiü’s-Sağir, No: 9186