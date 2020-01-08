08 Ocak 2020, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Kim Allah’ın yolundan yüz çevirirse, muhakkak ki Allah ganîdir, kimsenin bağışına ihtiyacı yoktur; her türlü övgüye lâyık olan da O’dur.
Hadîd Sûresi: 24-2
HADİS:
Medine İslâmın kubbesi, iman yurdu ve hicret diyarı ve helâl ile haram hükümlerinin tesbit edildiği yerdir.
Camiü’s-Sağir, No: 9186
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