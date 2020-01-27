Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Köle âzâd etmek için imkân bulamayanlar, hanımlarıyla temasta bulunmadan önce peş peşe iki ay oruç tutsunlar. Mücadele Sûresi: 4-1 HADİS: Evlerinizi namaz kılmak ve Kur’ân okumakla nurlandırınız. Camiü’s-Sağir, No: 9291.

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