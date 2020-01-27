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27 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Günün Ayet ve Hadisi

27 Ocak 2020, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Köle âzâd etmek için imkân bulamayanlar, hanımlarıyla temasta bulunmadan önce peş peşe iki ay oruç tutsunlar.

Mücadele Sûresi: 4-1

HADİS:

Evlerinizi namaz kılmak ve Kur’ân okumakla nurlandırınız.

Camiü’s-Sağir, No: 9291.

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