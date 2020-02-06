Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Aralarında gizlice konuşmaktan men edilen kimseleri görmedin mi? Mücadele Sûresi: 8-1 HADİS: Hz. Peygamber altın yüzük takınmaktan men etti. Camiü’s-Sağir, No: 9376

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