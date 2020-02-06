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6 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Günün Ayet ve Hadisi

06 Şubat 2020, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Aralarında gizlice konuşmaktan men edilen kimseleri görmedin mi? 

Mücadele Sûresi: 8-1

HADİS:

Hz. Peygamber altın yüzük takınmaktan men etti.

Camiü’s-Sağir, No: 9376

Etiketler: ayet, hadis
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