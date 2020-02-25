Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Şeytan onları hâkimiyeti altına aldı ve Allah’ı anmayı unutturdu. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Mücadele Sûresi: 19-1 HADİS: Baba, Cennetin orta kapısıdır. Camiü’s-Sağir, No: 9661

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