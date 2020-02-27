Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın çizdiği sınırlar yerine başka hükümler getirerek Allah’a ve Resulüne düşmanlık edenler, en aşağılık kimseler arasındadırlar. Mücadele Sûresi: 20 HADİS: Müslümanlar arasında sevgi ve dostluk atadan evlâda miras kalır. Camiü’s-Sağir, No: 9669

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