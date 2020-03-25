25 Mart 2020, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onlar Allah’tan çok sizden korkarlar. Çünkü onlar Allah’ın kudret ve azametini anlamaktan mahrum bir topluluktur.
Haşir Sûresi: 13
HADİS:
Fazla kaygılanma. Senin için takdir edilen olur, rızık olarak yazılan gelir.
Camiü’s-Sağir, No: 9857
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