Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlar Allah’tan çok sizden korkarlar. Çünkü onlar Allah’ın kudret ve azametini anlamaktan mahrum bir topluluktur.

Haşir Sûresi: 13

HADİS:

Fazla kaygılanma. Senin için takdir edilen olur, rızık olarak yazılan gelir.

Camiü’s-Sağir, No: 9857