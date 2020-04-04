Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O Allah ki, O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Görünmeyen âlemleri de, görüneni de O hakkıyla bilir.

Haşir Sûresi: 22-1

HADİS:

Bir evlâd babasının hakkını ödeyemez. Ancak onu köle olarak bulup da satın alarak hürriyetine kavuşturması hariç.



Camiü’s-Sağir, No: 9950