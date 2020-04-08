Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Musavvirdir, yarattıklarını dilediği bir surete kavuşturur. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde ne varsa O’nu tesbih eder. O’nun kudreti herşeye galiptir ve hikmeti herşeyi kuşatır. Haşir Sûresi: 24-2 HADİS: Birbirinize iftira etmeyiniz. Camiü’s-Sağir, No: 9974

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