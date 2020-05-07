Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah’a ve Resulüne îmân eder, Allah yolunda mallarınız ve canlarınızla cihad edersiniz. Eğer bilseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.

Saf Sûresi: 11

HADİS:

Size müjde veriyorum. Siz de sonra gelenlere müjde verin ki, Allah’tan başka ilâh olmadığına samimî olarak şahitlik eden kimse Cennete girecektir.



Camiü’s-Sağir, No: 51