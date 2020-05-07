07 Mayıs 2020, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah’a ve Resulüne îmân eder, Allah yolunda mallarınız ve canlarınızla cihad edersiniz. Eğer bilseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.
Saf Sûresi: 11
HADİS:
Size müjde veriyorum. Siz de sonra gelenlere müjde verin ki, Allah’tan başka ilâh olmadığına samimî olarak şahitlik eden kimse Cennete girecektir.
Camiü’s-Sağir, No: 51
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