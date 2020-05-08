08 Mayıs 2020, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Böylece Allah günahlarınızı bağışlar, sizi altından ırkmaklar akan Cennetlere ve Adn Cennetlerinde hoş ve temiz meskenlere yerleştirir. Bu ise pek büyük bir kurtuluştur.
Saf Sûresi: 12
HADİS:
Size müjde veriyorum. Siz de sonra gelenlere müjde verin ki, Allah’tan başka ilâh olmadığına samimî olarak şahitlik eden kimse Cennete girecektir.
Camiü’s-Sağir, No: 51
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