Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Böylece Allah günahlarınızı bağışlar, sizi altından ırkmaklar akan Cennetlere ve Adn Cennetlerinde hoş ve temiz meskenlere yerleştirir. Bu ise pek büyük bir kurtuluştur.

Saf Sûresi: 12

HADİS:

Size müjde veriyorum. Siz de sonra gelenlere müjde verin ki, Allah’tan başka ilâh olmadığına samimî olarak şahitlik eden kimse Cennete girecektir.

Camiü’s-Sağir, No: 51