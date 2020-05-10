Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey îmân edenler, Allah dininin yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu Îsâ havârîlere “Allah yoluna dâvette benim yardımcılarım kimlerdir?” diye sormuş, havârîler de “Allah dininin yardımcıları biziz” demişlerdi. Saf Sûresi: 14-1 HADİS: Allah’ın en çok buğzettiği yaratık iman edip Sonra küfre giren kimsedir.

Camiü’s-Sağir, No: 54

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