Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Münâfıklar sana geldiklerinde “Şehâdet ederiz ki, şüphesiz sen Allah’ın Resulüsün” dediler. Allah bilir ki sen elbette O’nun Resulüsün. Münâfıkların yalancı olduklarına da Allah şâhittir. Münâfikûn Sûresi: 1 HADİS: Ebu Bekir benden, ben de ondanım. Ebu Bekir benim dünyada ve ahirette kardeşimdir.

Camiü’s-Sağir, No: 72

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