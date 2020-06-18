Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Öyle ise mü’minler ancak Allah’a tevekkül etsinler ve O’na güvenerek çalışsınlar. Tegabün Sûresi: 13 HADİS: Allah’tan korkun ve akrabalarınıza iyilik edin. Camiü’s-Sağir, No: 74

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