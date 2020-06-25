Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah Şekûr’dur ve Halîm’dir; şükrünüzün karşılığını bol bol verir ve günahlarınızdan dolayı ceza vermekte acele etmez, yumuşaklıkla muamele eder. Tegabün Sûresi: 17 HADİS: Cimrilikten sakınınız. Çünkü cimrilik sizden öncekileri helâk etmiş, birbirlerinin kanını dökmeye, hak ve hukuklarını çiğnemeyi helâl görmeye sevk etmiştir. Camiü’s-Sağir, No: 80

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