26 Haziran 2020, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O Allah görünen ve görünmeyen bütün âlemleri hakkıyla bilir. O Azîz ve Hakîm’dir; kudreti her şeye galip ve hikmeti her şeye şamildir.
Tegabün Sûresi: 1
HADİS:
Lânete sebep olan üç şeyden sakınınız. Bunlar: Su başlarına, insanların gelip geçtiği yol üzerine ve dinlendikleri gölgelere büyük abdest yapmaktır.
Camiü’s-Sağir, No: 79
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