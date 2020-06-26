Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O Allah görünen ve görünmeyen bütün âlemleri hakkıyla bilir. O Azîz ve Hakîm’dir; kudreti her şeye galip ve hikmeti her şeye şamildir.

Tegabün Sûresi: 1

HADİS:

Lânete sebep olan üç şeyden sakınınız. Bunlar: Su başlarına, insanların gelip geçtiği yol üzerine ve dinlendikleri gölgelere büyük abdest yapmaktır.

Camiü’s-Sağir, No: 79