Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah kimseyi ona verdiğinden fazlasıyla mükellef tutmaz. Allah her zorluğun arkasından bir kolaylık yaratır. Talâk Sûresi: 7 HADİS: Kâfir de olsa mazlumun duâsından sakının. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur. Camiü’s-Sağir, No: 84

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