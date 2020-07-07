Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Şüphe yok ki o peygamberin velisi ve dostu Allah’tır, Cebrail’dir ve salih mü’minlerdir. Üstelik melekler de onun yardımcısıdırlar.

Tahrim Sûresi: 4

HADİS:

Âdemoğlunun hoşuna gitmeyen iki şey vardır. Birincisi ölüm. Oysa ölüm fitneden daha hayırlıdır. İkincisi, mal azlığıdır. Oysa az malın hesabını ahirette vermek daha kolaydır.

Camiü’s-Sağir, No: 97