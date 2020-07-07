07 Temmuz 2020, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Şüphe yok ki o peygamberin velisi ve dostu Allah’tır, Cebrail’dir ve salih mü’minlerdir. Üstelik melekler de onun yardımcısıdırlar.
Tahrim Sûresi: 4
HADİS:
Âdemoğlunun hoşuna gitmeyen iki şey vardır. Birincisi ölüm. Oysa ölüm fitneden daha hayırlıdır. İkincisi, mal azlığıdır. Oysa az malın hesabını ahirette vermek daha kolaydır.
Camiü’s-Sağir, No: 97
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