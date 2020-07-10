Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey inkâr edenler! Bu gün boş yere özür dilemeyiniz. Sizler Allah’ın adaleti gereği ancak kötü amellerinizin cezasını çekeceksiniz. Tahrim Sûresi: 7 HADİS: Yemeklerinizi birlikte yiyin ve Allah’ın ismini zikredin ki bereketlensin. Camiü’s-Sağir, No: 100

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