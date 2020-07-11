Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler! Allah’a tam bir ihlâsla, tevbe-i nasuh ile tevbe edin. Umulur ki Allah günahlarınızı affeder ve sizleri altlarından ırmaklar akan Cennetlere koyar. Tahrim Sûresi: 8 HADİS: İçkiden sakınınız. Çünkü o her kötülüğün anahtarıdır. Camiü’s-Sağir, No: 102

Okunma Sayısı: 171

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.