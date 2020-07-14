Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah kâfirlere Nuh’un hanımı ile Lût’un hanımını misal gösterdi. Her ikisi de sâlih kullarımızdan ikisinin nikâhı altında idiler. Fakat onlar ihanet ettiler. Bu sebeple onları Allah’ın azabından hiçbir şey kurtaramadı.

Tahrim Sûresi: 10

HADİS:

Büyük günahlardan sakının ve istikamet üzere olun ki müjdeye eresiniz.

Camiü’s-Sağir, No: 105