Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Hanginiz güzel amel işleyecek diye sizi imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan O’dur. Allah Azîz’dir, kudreti her şeye galiptir. Gafûr’dur, affedici ve bağışlayıcıdır.

Tahrim Sûresi: 12

HADİS:

Allah’ı büyük tanıyıp dilinizle de bunu ifade ediniz ki Allah da günahlarınızı bağışlasın.

Camiü’s-Sağir, No: 112