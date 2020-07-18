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19 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

Günün Ayet ve Hadisi

18 Temmuz 2020, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Hanginiz güzel amel işleyecek diye sizi imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan O’dur. Allah Azîz’dir, kudreti her şeye galiptir. Gafûr’dur, affedici ve bağışlayıcıdır.

Tahrim Sûresi: 12

HADİS:

Allah’ı büyük tanıyıp dilinizle de bunu ifade ediniz ki Allah da günahlarınızı bağışlasın.

Camiü’s-Sağir, No: 112

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  • Menduh

    18.7.2020 13:45:29

    Mülk suresi 2 ayet

Risale-i Nur Külliyatı

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