18 Temmuz 2020, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Hanginiz güzel amel işleyecek diye sizi imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan O’dur. Allah Azîz’dir, kudreti her şeye galiptir. Gafûr’dur, affedici ve bağışlayıcıdır.
Tahrim Sûresi: 12
HADİS:
Allah’ı büyük tanıyıp dilinizle de bunu ifade ediniz ki Allah da günahlarınızı bağışlasın.
Camiü’s-Sağir, No: 112
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