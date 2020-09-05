Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kitabı solundan verilenler ise “Keşke, kitabım verilmeseydi!” der. “Hesabımı bilmeseydim! Keşke, ölümle her şey bitmiş olsaydı!” Hakka Sûresi: 25-27 HADİS: Benden sonra ümmetim hakkında şu üç şeyden korkuyorum: 1. İdarecilerin zulme sapmaları. 2. Yıldızların tesirine inanmaları. 3. Kaderi inkâr etmeleri.

Camiü’s-Sağir, No: 162

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