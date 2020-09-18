Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Muhakkak ki insan hırslı ve sabırsız yaratılmıştır. Meâric Sûresi: 19 HADİS: Sana bir şey emanet edene emanetini ver. Sana hıyânet edene hıyânet etme. Camiü’s-Sağir, No: 177

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