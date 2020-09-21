Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar Allah’a ve kullarına karşı olan emânete riâyet eder sözlerinde dururlar. Meâric Sûresi: 32 HADİS: Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi güzel yaptı. Camiü’s-Sağir, No: 179

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