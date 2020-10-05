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5 EKİM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Günün Ayet ve Hadisi

05 Ekim 2020, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Resulüm, de ki: “Cinlerden bir topluluğun Kur’ân’ı dinleyerek ‘Bizi doğru yola ve hidâyete götüren hârikulâde bir Kur’ân dinledik’ dedikleri bana vahyolundu.”

Cin Sûresi: 1

HADİS:

Üzerime bir gün gelir de o günde beni Allahu Teâlâ’ya yaklaştıracak ilmimi arttırmazsam, o günün güneşinin doğmasında benim için bereket yoktur.

Camiü’s-Sağir, No: 193

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