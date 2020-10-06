Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “O Kur’ân, okuyanları irşad eder ve akıllarına istikamet verir. Biz ona iman ettik. Biz bundan sonra Rabbimize hiçbir şeyi ortak koşmayacağız.” Cin Sûresi: 2 HADİS: Size bir topluluğun büyüğü geldiğinde ona ikram edin. Camiü’s-Sağir, No: 195

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