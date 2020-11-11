Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Günaha dalan insan hesaba çekileceğini inkâr etmek ister. “Kıyamet ne zaman kopacakmış?” diye sorar. O gün gelince, gözler kamaşır. Kıyamet Sûresi: 5-7 HADİS: Biriniz bir işçi tuttuğunda vereceği ücreti kendisine bildirsin. Camiü’s-Sağir, No: 247

Okunma Sayısı: 73

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.