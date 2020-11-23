Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah, onları (ebrârı, hayır işleyen sâlih kimseleri) o günün dehşetinden ve şerrinden korur ve yüzlerine güzellik, gönüllerine sevinç verir. İnsan Sûresi: 11 HADİS: Birinize güzel koku verildiğinde onu reddetmesin. Çünkü o Cennetten çıkıp gelmiştir. Camiü’s-Sağir, No: 269

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