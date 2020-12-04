Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Tevbeye dâvet eden, şirk ve günahlardan korumak için Allah’ın azabı ile korkutanlara yemin olsun. Allah’ın vaadi kesinlikle gerçekleşecektir. Mürselât Sûresi: 25-26 HADİS: Sizlerden biri insanlara imam olduğunda namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde küçük, yaşlı, zayıf ve güçsüz, hasta ve ihtiyaç sahibi olanlar vardır. Camiü’s-Sağir, No: 285

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