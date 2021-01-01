Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İşte bu, hak olan gündür. Artık dileyen, Rabbine giden bir yol tutsun kendine. Nebe Sûresi: 39 HADİS: Biriniz camiye girince Peygambere salâvat getirsin ve şöyle desin: “Allah’ım! Bana rahmetinin kapılarını aç.” Camiü’s-Sağir, No: 333

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