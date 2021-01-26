Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Günaha dalan “füccâr” Cehennem ateşindedir. Hesap gününde hesaba çekilip lâyık oldukları yere gireceklerdir. İnfitar Sûresi: 14-15 HADİS: Ezan sesini işittiğinde Allah’ın dâvetçisi olan müezzinin çağrısına uy.

Camiü’s-Sağir, No: 381

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