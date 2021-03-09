09 Mart 2021, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O gün Allah şöyle seslenir: “Ey nefs-i mutmainne! Sen Rabbinden, Rabbin de senden razı olarak Rabbine dön!”
Fecr Sûresi: 27-28
HADİS:
Biriniz yolculuktan evine döndüğünde çoluk çocuğuna bir hediye getirsin. Taş gibi değersiz bir hediyeyle de olsa onlara sürpriz yapsın.
Camiü’s-Sağir, No: 438
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