Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O gün Allah şöyle seslenir: “Ey nefs-i mutmainne! Sen Rabbinden, Rabbin de senden razı olarak Rabbine dön!”

Fecr Sûresi: 27-28

HADİS:

Biriniz yolculuktan evine döndüğünde çoluk çocuğuna bir hediye getirsin. Taş gibi değersiz bir hediyeyle de olsa onlara sürpriz yapsın.

Camiü’s-Sağir, No: 438