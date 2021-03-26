Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ..Sonra da insanı “esfel-i safilîn”e, en aşağı seviyeye indirdik. Ancak iman edip salih amel işleyenler için sonsuz mükâfat vereceğiz. Tîn Sûresi: 5-6 HADİS: Kul tekbir getirdiğinde o tekbiri gök ve yer arasını doldurur.

Camiü’s-Sağir, No: 465

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