15 Nisan 2021, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Korkunç sayha! Nedir bu korkunç sayhâ? Yürekleri hoplatan bu sesin ne olduğunu bilir misin? O gün insanlar ateşe atılan ve yanıp yere düşen pervaneler gibidir.
Kària Sûresi: 1-4
HADİS:
Biriniz bir yerde konakladığında, “Yarattığı şeylerin şerrinden Allah’ın eksiksiz sıfatlarına sığınırım” diye duâ ederse, oradan ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez.
Camiü’s-Sağir, No: 492
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