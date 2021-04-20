Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Asra yemin olsun ki, insan muhakkak hüsran içindedir. Ancak iman eden ve salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Asr Sûresi HADİS: Birinizin gönlünde Müslüman kardeşine faydalı bir nasihat geçiyorsa, onu söylesin. Camiü’s-Sağir, No: 497

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