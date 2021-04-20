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20 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

20 Nisan 2021, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Asra yemin olsun ki, insan muhakkak hüsran içindedir. Ancak iman eden ve salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. 

Asr Sûresi

HADİS:

Birinizin gönlünde Müslüman kardeşine faydalı bir nasihat geçiyorsa, onu söylesin.

Camiü’s-Sağir, No: 497

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