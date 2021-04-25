Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yazıklar olsun o namaz kılan münafıklara! Namazın ne olduğundan gafildirler. Gösteriş için kılarlar... Mâûn Sûresi: 4-6 HADİS: Kişi yerine getirmek niyetiyle, din kardeşine söz verir, sonra da geçerli bir mazeret sebebiyle onu yerine getiremez ve söz verdiği yere gelemezse günahkâr olmaz.

Camiü’s-Sağir, No: 504

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