Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Yakıtı insanlar ve taşlar olan, inkârcılar için hazırladığımız Cehennem ateşinden sakının. Bakara Sûresi:24 HADİS: Müslümanlardan dilinizi çekin. Onlardan biri öldüğünde de hakkında hayır konuşun. Camiü’s-Sağir, No: 541

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