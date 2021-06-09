Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: (Ey İsrailoğulları!) Elinizdeki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak inzal ettiğim Kur’ân’a da iman edin. Onu ilk inkâr eden siz olmayın. Benim âyetlerimi dünyanın az bir menfaati için satmayın. Yalnız Benden korkun, yasaklarıma karşı gelmekten sakının. Bakara Sûresi: 41 HADİS: Ölüm gelmeden önce ölüme hazırlanın. Camiü’s-Sağir, No: 560

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