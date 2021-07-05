Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İşte onlar dünya hayatını ahirete tercih edenlerdir. Azapları hiç hafifletilmez; onlar kimseden yardım da görmezler. Bakara Sûresi: 86 HADİS: Ağır duyana söz işittirmek sadâkadır. Camiü’s-Sağir, No: 592

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