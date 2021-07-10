Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ne zaman ki yanlarındaki Tevrat’ı tasdik eden Kitap ve Peygamber geldi, onu inkâr ettiler. İşte Allah’ın lâneti bu gibi inkârcılaradır. Bakara Sûresi: 89 HADİS: Zinâ edenlere Allah şiddetle gazab eder. Camiü’s-Sağir, No: 600

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