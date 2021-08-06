Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yahudîler “Cennete ancak Yahudîler girecek,” Hıristiyanlar da “Hıristiyanlardan başkası Cennete girmeyecek” dediler. Bu sadece onların kuruntusudur. Şâyet doğru söylüyorlarsa delillerini getirsinler! Bakara Sûresi: 111 HADİS: Yemeğini, Allah rızası için sevdiğin kimselere yedir. Camiü’s-Sağir, No: 621

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