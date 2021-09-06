Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

De ki: “Allah hakkında bizimle mücadele mi ediyorsunuz? Halbuki O sizin de, bizim de Rabbimizdir. Bizim amelimiz bize, sizinki de size aittir. Biz amelimizle ancak Allah’ın rızasını istiyoruz.”

Bakara Sûresi: 139

HADİS:

İnsanların sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de onlara öyle davran. İnsanların sana yapmasını istemediğin şeyi sen de onlara yapma.

Camiü’s-Sağir, No: 651