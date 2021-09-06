06 Eylül 2021, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
De ki: “Allah hakkında bizimle mücadele mi ediyorsunuz? Halbuki O sizin de, bizim de Rabbimizdir. Bizim amelimiz bize, sizinki de size aittir. Biz amelimizle ancak Allah’ın rızasını istiyoruz.”
Bakara Sûresi: 139
HADİS:
İnsanların sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de onlara öyle davran. İnsanların sana yapmasını istemediğin şeyi sen de onlara yapma.
Camiü’s-Sağir, No: 651
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