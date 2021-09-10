Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Biz sizi (ifrat ve tefritten uzak, istikamet üzere olan) vasat bir ümmet yaptık. Tâ ki insanlara örnek ve şahit olasınız. İnsanlar istikameti ve orta yolu size uymakla bulsunlar.

Bakara Sûresi: 143

HADİS:

Allah’a ibadet et ve O’na hiçbir şeyi ortak koşma. Kur’ân’ın gittiği tarafa sen de git.



Camiü’s-Sağir, No: 654