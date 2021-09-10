10 Eylül 2021, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Biz sizi (ifrat ve tefritten uzak, istikamet üzere olan) vasat bir ümmet yaptık. Tâ ki insanlara örnek ve şahit olasınız. İnsanlar istikameti ve orta yolu size uymakla bulsunlar.
Bakara Sûresi: 143
HADİS:
Allah’a ibadet et ve O’na hiçbir şeyi ortak koşma. Kur’ân’ın gittiği tarafa sen de git.
Camiü’s-Sağir, No: 654
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