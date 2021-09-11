Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey Resulüm! Biz senin sık sık yüzünü semaya çevirerek Kâbe’ye dönmek istediğini görüyorduk. Seni memnun olacağın kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram’a çevir... Bakara Sûresi: 144 HADİS: Küçük veya büyük olsun, kimden gelirse gelsin hakka yönel. İsterse bu kişi kızdığın ve sana uzak olan biri olsun. Küçük veya büyük kimden gelirse gelsin, bâtılı reddet. İsterse bu kişi sevdiğin ve akraban biri olsun. Camiü’s-Sağir, No: 654

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