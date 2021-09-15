Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kendilerine kitap verdiklerimiz, Peygamberi kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyle iken onlardan bir topluluk gerçekleri bile bile gizler.

Bakara Sûresi: 146

HADİS:

Başkalarının iyilik ve ihsanda âdil davranması gibi, siz de hediye vermede çocuklarınız arasında âdil davranınız.



Camiü’s-Sağir, No: 658