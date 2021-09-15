15 Eylül 2021, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Kendilerine kitap verdiklerimiz, Peygamberi kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyle iken onlardan bir topluluk gerçekleri bile bile gizler.
Bakara Sûresi: 146
HADİS:
Başkalarının iyilik ve ihsanda âdil davranması gibi, siz de hediye vermede çocuklarınız arasında âdil davranınız.
Camiü’s-Sağir, No: 658
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